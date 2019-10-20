"عدو إبراهيموفيتش" يقترب من الأهلي في صفقة تاريخية

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة قد بدأ بالفعل أولى خطوات ضم واحد من نجوم الدوري الأمريكي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، ليكون تعزيز قوي لصفوف النادي في الفترة المقبلة.









وبحسب ما ذكرته الصحف السعودية، فإن مدرب الأهلي الجديد، السويسري كريستيان جروس، قد أخبر إدارة الأهلي برغبته في الحصول على توقيع المكسيكي كارلوس فيلا، جناح لوس أنجلوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وذكرت التقارير أن نادي أهلي جدة يرغب في الحصول على خدمات جناح أرسنال السابق ولاعب لوس أنجلوس الحالي في ظل وجود رغبة لدى اللاعب في مغادرة فريقه في الفترة القادمة، وهذا على الرغم من تألقه الكبير في الدوري الأمريكي، وإحتلاله صدارة الدوري الأمريكي حتى الآن برصيد 34 هدف، وهو ما يجعله متفوق على زلاتان إبراهيموفيتش مهاحم لوس أنجلوس جالاكسي بفارق 4 أهداف كاملة.









ويذكر أن زلاتان إبراهيموفتيش كان قد دخل في خلاف قوي مع كارلوس فيلا، وتبادل الثنائي التصريحات النارية، وهو ما جعل البعض يصف كارلوس فيلا بأنه "عدو السلطان" في الوقت الراهن.









الجدير بالذكر أن كارلوس فيلا كان قد إنتقل إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي في شهر يناير من عام2018، واستطاع اللاعب المكسيكي أن يسجل 34 هدفًا ويصنع 10 أهداف هذا الموسم في 31 مباراة في بطولة الدوري هذا الموسم.



