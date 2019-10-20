"الإفتاء" توضح حكم وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به



وعقب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الاحد، قائلًا: "إن المكياج ليس نجسًا ولا ينقض الوضوء، ولا مانع من وضع المكياج بعد الوضوء".



وحول مدى صحة كراهية صيام جميع أيام الأسبوع، أكد "عبد السميع"، أن هناك أحاديث في كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا لمن قصد ذلك؛ لكون الجمعة يوم عيد واحتفال ولا يصح صيامه، ولكن من كان يصوم الجمعة في عادة ضمن أيام محددة فلا مانع في ذلك، وهناك احاديث ضعيفة عن كراهية إفراد يوم السبت بالصيام لكونه معظم عند غيرنا، وصيام شخص لهذا اليوم باستمرار يعني تعظيم هذه الشعائر وديننا يأمرنا ألا نعظم شعائر غيرنا.



وحول حكم إكراه الزوج لزوجته على ارتداء النقاب؟، أوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النقاب عادة وليس عبادة ولم يأمر به الشرع، وكان منتشر قبل الإسلام، والإسلام لم يعارضه ولا يفرضه، ولا يدل على مزيد من الصلاح، والإسلام يبيح ظهور الوجه والكفين للمرأة، مع صفات محددة للزي لا يصف ولا يكشف ولا يشف.

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء خلاله، ما حكم وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به.