حجز إعادة محاكمة متهم بـ"تمويل الإرهاب" لـ4 نوفمبر للحكم



صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

حجزت الدائرة الأولى ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، في قضية اتهامه بتمويل الإرهاب.. لجلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحُكم.