أول تعليق من نجم الاتحاد على قرار إقالة لويس سييرا

بعد ساعات قليلة من قرار إقالة المدرب التشيلي، لويس سييرا من تدريب نادي اتحاد جدة، بعد الخسارة من نادي الوحدة في منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بدأت الرسائل تأتي من كل صوب وحدب من قبل لاعبي الاتحاد للحديث حول علاقتهم مع مدربهم السابق.









أول تلك الرسائل كانت من واحد من نجوم الفريق، وهو الدولي السعودي فهد المولد، والذي أكد على إحترامة الكبير لما قدمه المدرب التشيلي مع الفريق خلال الفترة الماضية.









وعبر موقع تويتر، وعلى حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي، نشر فهد المولد صباح اليوم الأحد، تغريدة قصيرة مصحوبة بصورة له مع مدرب الاتحاد السابق، وعلق عليها قائلًا: "شكرًا لك على كل ما قدمته كنت بالنسبه لي الأب و الأخ، بالتوفيق للمدرب الوطني الكابتن محمد العبدلي، وأخواني اللاعبين، والله يوفقهم في القادم وبالتوفيق للإدارة الاتحادية، والله يكتب الخير لنادي الاتحاد وإن شاء الله نفرح قريبا".









الجدير بالذكر، أن نادي اتحاد جدة يحتل الآن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق الفريق 9 نقاط من 7 مباريات، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تقوم على الفور بإصدار قرار إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، وتعيين مدرب وطني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد في الفترة المقبلة.



