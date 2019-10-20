ننشر مرافعة الدفاع عن مُتهم بـ"تمويل الإرهاب" في إعادة إجراءات محاكمته

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استمعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة الي مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع الحاضر في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، بقضية اتهامه بتمويل الإرهاب،



والتمس "علم الدين" البراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه تأسيسًا على عدة دفوع قانونية جاء أبرزها بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، لم تتأيد باي دليل آخر بالأوراق، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهم، وانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وانعدام دليل اسنادها للمتهم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.