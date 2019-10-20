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جامعة القناة تنظم سلسلة من مبادرات "صنايعية مصر"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:32 م
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جامعة القناة تنظم سلسلة من مبادرات صنايعية مصر
الدكتور طارق رحمي
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هشام إسماعيل
 
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أعلن الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، إنه فى إطار فاعليات المبادرة الرئاسية صنايعية مصر تقدم الجامعة سلسلة من الدورات وورش العمل المجانية، والتي تشارك بها كليات التربية، والزراعة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والهندسة.

وأكد رئيس جامعة القناة، ان المبادرة تهدف لتنمية المهارات، والتدريب على الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة، وتقام الدورات تحت إشراف الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، إن الكلية تستعد لعقد الدورات التدريبية لشهر نوفمبر القادم بالبرنامج التدريبي "للحرف التراثية والصناعات اليدوية". وأوضحت الدكتورة آمال النجار مدرس الملابس والنسيج بكلية التربية، والمشرف التنفيذي على البرنامج إن الدورات الجديدة لشهر نوفمبر ستبدأ الأسبوع القادم اعتبارا من الثلاثاء ٢٩ أكتوبر إلى ٢١ نوفمبر.

وذلك وفقا للجدول الزمني للبرنامج وأوضحت ان هذه الدورات هي دورة تصميم وتنفيذ شنط المكياج والمقالم من ١١ص إلى الثانية ظهرا، دورة التطريز بشرائط الستان من الثالثة إلى السادسة مساءا وذلك بمعامل الاقتصاد المنزلي بالجامعة القديمة. يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع بواقع ٨ محاضرات على مدى ٢٤ ساعة تدريبية.

ويشترط التفرغ والالتزام بحضور جميع المحاضرات فى موعدها المحدد. جدير بالذكر أن الدورة التدريبية الأولى التي تنفذها كلية التربية عن التطريز اليدوي تختتم أعمالها بنهاية الأسبوع الحالي، بمعامل الاقتصاد المنزلي بمقر الجامعة القديمة.

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