ماسكات تفتيح البشرة استعدادا للشتاء

اعتمدي هذه الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح بشرتك في هذه الفتره استعدادا لموسم الشتاء





ماسك اللوز والليمون





- 10 حبات من اللوز المطحون

- ملعقة كبيرة حليب

- كمية من الماء للعجين قد تحتاجين ربع كوب

- ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة دقيق

- ضيفي المواد غير السائلة إلى بعضها، ومن ثم أضيفي الماء والحليب.

- اخلطي المواد جيدًا حتى تصبح كالعجين المتماسك.

- ضعي الخليط على بشرتكِ لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء.

- كرري الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًّا للحصول على بشرة فاتحة.





ماسك الأرز مع الليمون والعسل

- ملعقة كبيرة أرز مطحون بعد نقعه في الماء

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة ليمون

- ملعقة كبيرة حليب

- اخلطي الأرز مع العسل والليمون، ومن ثم ابدئي في إضافة الحليب حتى يتحول الخليط إلى عجين يمكن وضعه على الوجه.

- ضعي الخليط على بشرتكِ، والرقبة.

- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.