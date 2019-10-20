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ماسكات تفتيح البشرة استعدادا للشتاء

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:27 م
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ماسكات تفتيح البشرة استعدادا للشتاء
ماسكات تفتيح البشرة استعدادا للشتاء
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اعتمدي هذه الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح بشرتك في هذه الفتره استعدادا لموسم الشتاء 

ماسك اللوز والليمون

- 10 حبات من اللوز المطحون
- ملعقة كبيرة حليب
- كمية من الماء للعجين قد تحتاجين ربع كوب
- ملعقة كبيرة عصير ليمون
- ملعقة كبيرة دقيق
- ضيفي المواد غير السائلة إلى بعضها، ومن ثم أضيفي الماء والحليب.
- اخلطي المواد جيدًا حتى تصبح كالعجين المتماسك.
- ضعي الخليط على بشرتكِ لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء.
- كرري الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًّا للحصول على بشرة فاتحة.

ماسك الأرز مع الليمون والعسل
- ملعقة كبيرة أرز مطحون بعد نقعه في الماء
- ملعقة صغيرة عسل
- ملعقة صغيرة ليمون
- ملعقة كبيرة حليب
- اخلطي الأرز مع العسل والليمون، ومن ثم ابدئي في إضافة الحليب حتى يتحول الخليط إلى عجين يمكن وضعه على الوجه.
- ضعي الخليط على بشرتكِ، والرقبة.
- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.
- كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.
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