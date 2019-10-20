أستاذ بالجامعة الأمريكية: ثمار المنظومة التعليمية الجديدة ستظهر بعد 7 سنوات (فيديو)



وأشار "أبو زيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس السيسي مهتم اهتمام غير عادي بالتعليم، حيث لا يمر أسبوع إلا ويجتمع مع مسئولي التعليم في مصر اجتماعات مطولة لمعرفة كافة التفاصيل.



وأكد أن التعليم الفني عمود الفقري لعملية التنمية لأي دولة، حيث أن ثلثي طلاب الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني، وهناك 1300 مدرسة تعليم فني على مستوى الجمهورية، فضلا عن توجه الدولة لإنشاء مدارس التكنولوجية، مؤكدا أن التعليم الفني أصبح له شكل من أشكال القبول.



قال الدكتور محمد أبو زيد، أستاذ بالجامعة الأمريكية، إن التعليم هو القضية الأولى في مصر، حيث بدأت الدولة منظومة جادة جدا لتطوير التعليم، وأمامنا نحو 7 سنوات حتى تنضج، ويظهر ثمارها.