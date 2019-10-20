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الإمام الأكبر: الأزهر حريص على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:25 م
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الإمام الأكبر: الأزهر حريص على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية
جانب من اللقاء
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محمود الجلاد
 
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور أبو بكر دوكوري، مستشار رئيس بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف حريص على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية؛ لمساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم العلمي والدعوي لبوركينا فاسو؛ لتحصين شبابها من استقطاب التنظيمات الإرهابية.

من جانبه، أكد مستشار رئيس بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب البوركيني، معربًا عن شكر بلاده العميق للأزهر على ما قدمه من دعم طبي وإنساني، خلال قافلة الأزهر الطبية العام الماضي، مبينًا أن القافلة تمكنت من علاج آلاف المرضى وإجراء مئات العمليات الحرجة.
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