رئيس البرلمان: الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي

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قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الأحد، إن مصر تعتز بعقد أعضاء البرلمان الليبي اجتماعهم بمجلس النواب المصري، قائلا:"أتمنى أن تعود الدولة الليبية هادئة آمنة خالية من شرور الإرهاب".



وأضاف عبد العال، أن مصر تقف دائمًا بكل ما تملك من أدوات بجوار الشعب الليبي، مُذكرًا أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي والعكس.



وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.



وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 482019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019819.



وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 1982019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 2472019.



