مدير فني جديد لبرشلونة

حصل رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا على موافقة اتحاد كرة القدم في بلاده من أجل الرحيل لتدريب برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيكو يان هوجام المدير الرياضي للاتحاد الهولندي أكد بشكل رسمي أن رونالد كومان يحق له ترك منصبه في حال تقدم له برشلونة بعرض رسمي في الموسم المقبل.





وقال كومان : "كومان لديه شرط في عقده يخوله الذهاب إلى البارسا في عام 2020.. رونالدو كومان يريد تدريب برشلونة ولا يمكن الوقوف في طريق أحلامه".





ويتعرض إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة لانتقادات حادة بدعوى تراجع مستوى الفريق وعدم وجود رؤية واضحة.