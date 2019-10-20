سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية والصرافات





تراجعت اسعار الدولار اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك المصرية مقابل الجنية المصري خلال تعاملات اليوم بقيمة قرشين في البنوك العاملة في مصر .









يعرض لكم "الفجر"، اسعار الدولار اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنية المصرية .





وسجلت البنوك المصرية "، سعر الدولار للبيع في البنك المركزي 16.29 جنيه وللشراء 16.17 جنيه والبنك الاهلي 16.23 جنيه لشراء و 16.28 للبيع .









اسعار الدولار اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك المصرية





وتشهد أسعار الدولار في مصر انخفاض منذ بداية العام الجاري 2019 حيث انخفض سعر الدولار حوالي 160 قرشاً منذ بداية العام بنسبة.





سعر صرف الدولار اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك المصرية والصرافات







