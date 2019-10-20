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سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية والصرافات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:15 م
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سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية والصرافات
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سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية والصرافات


تراجعت اسعار الدولار اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك المصرية  مقابل  الجنية المصري خلال تعاملات اليوم بقيمة قرشين في البنوك العاملة في مصر  .



يعرض لكم "الفجر"، اسعار الدولار اليوم  الأحد 20-10-2019 في البنوك العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنية  المصرية  .


وسجلت البنوك المصرية "، سعر الدولار للبيع في البنك المركزي  16.29 جنيه وللشراء 16.17 جنيه والبنك الاهلي 16.23 جنيه لشراء  و16.28 للبيع .



اسعار الدولار  اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك المصرية 


وتشهد أسعار الدولار في مصر انخفاض منذ بداية العام الجاري 2019 حيث انخفض سعر الدولار حوالي 160 قرشاً منذ بداية العام بنسبة.


سعر صرف الدولار اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك المصرية والصرافات



اليوم

البنك

سعر الشراء

البيع

20/10/2019

االبنك المركزي

16.17

16.29

بنك الاهلي

16.18

16.28

بنك مصر

16.18

16.28

بنك  القاهرة

16.17

16.27

اأبوظبي الاسلامي

16.18

16.28

 

 

 

 

سعر صرف الدولار اليوم الأحد 20-10-2019 في البنوك


بنك الاسكندرية

16.17

16.27

بنك عودة

16.18

16.28

البنك التجاري الدولي  

16.16

16.26

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