وصلة رقص لـ ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها (فيديو)





احتفلت الفنانة ملك قورة، مساءأول أمس، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.









ونشرت الفنانه ملك قورة فيديو وهي سعيدة وترقص في زفاف شقيقته ، وظهرت مرتديه فستان جاء منفوشاً بشكل لافت، حيث اعتمد تصميمه على الطبقات متعددة من منطقة الخصر مع وجود ذيل طويل، وبدا أن الفستان ثقيلاً حيث ظهرت الفنانة الشابة في لقطات عدة من الحفل وهو يعيق حراكتها.







تفاعل بعض رواد مواقع التواصل مع إطلالة ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها، مشيرين إلى تصميم الفستان الفخم، وأطالتها الجذابه، والبعض علق بأنه جعل حركتها صعبة في الحفل وبدا هذا واضحاً.





يذكر أن شقيقتها مريم قورة بدأت مسيرتها الفنية وهي طفلة في فيلم "غاوي حب" مع الفنان محمد فؤاد، ولكنها لم تُـكمل في عالم التمثيل، بينما استمرت شقيقتها ملك قورة.









"غاوي حب" عرض عام 2005، ولعب بطولته محمد فؤاد، ورامز جلال، وحلا شيحة، وخالد الصاوي، وهو من تأليف أحمد البيه، وإخراج أحمد البدري.









يشار أن أخر أعمال الفنانه الشابة ملك قوره حكاية "مين طفى النور" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث والتى كتبها عمرو محمود ياسمين ويخرجها مصطفى فكرى، وبطولة كلا من ملك قورة وسهر الصايغ وتجسد ملك قوره شخصيه تدعي "نور" بنت رجل اعمال ومن عائله غنيه ويجسد كريم فى الأحداث دور شخص يدعى "ربيع" يعمل كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلا مشهورا.



