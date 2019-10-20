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استعجال تقرير "الطب الشرعي" في هتك عرض "طفل يتيم" على يد عاطل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:14 م
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استعجال تقرير الطب الشرعي في هتك عرض طفل يتيم على يد عاطل
أرشيفية
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داليا عادل
 
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استعجلت نيابة مصر القديمة، تقرير الطب الشرعي في واقعة هتك عرض طفل على يد عاطل في منطقة عين الصيرة.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان صحة الواقعة وإعداد تقرير حول الضرر الذي لحق به، وأخذ عينه دماء من المتهم لبيان تعاطيه للمواد المخدرة.

وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي أثبتت أن المتهم عاطل ويتعاطى المواد المخدرة وأنه سبق اتهامه في واقعتي اعتداء جنسي على الأطفال من جيرانه، واستمعت النيابة أيضا إلى أقول مدرسة الطفل والتي شاهدت حالة الطفل في أول الأمر.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا، من إحدى المدرسات بجمعية أهلية لرعاية الأيتام، يفيد بتعرض أحد الأطفال للاغتصاب على يد شخص خارج الجمعية.

وبالانتقال وعمل التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الحادث، وبناء على وصف الطفل للمتهم، أمكن الوصول إليه وضبطه، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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