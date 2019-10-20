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نصر سالم: استغلال فائض "الإنتاج الحربي" في تنفيذ مشروعات قومية كبرى

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:14 م
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نصر سالم: استغلال فائض الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات قومية كبرى
نصر سالم
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن وزارة الإنتاج الحربي لديها قدرات إنتاجية كبيرة، ومصانعها تستهدف توفير احتياجات القوات المسلحة من معدات وغيره، فضلا على أنه يتم استغلال قدرات الوزارة لتوفير احتياجات الدولة كالسيارات والاتوبيسات.

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الدولة تعمل على استغلال قدراتها في تحقيق أهدافها، وهى استراتيجية رائعة، حيث يتم استغلال فائض الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات قومية كبرى.

وأوضح أن الدولة تتوجه لتوطين صناعة النقل بحيث لا تكون فقط تجميع، بل تصنيع محلي، فالدولة تستغل كل طاقتها لتعود بالنفع والخير على المواطنين.
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