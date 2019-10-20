هدف يدعو الباحثين عن عمل للتسجيل إلكترونيًا بالدمام

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، الطلاب والطالبات، والباحثين والباحثات عن عمل، والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمـال، وأصحاب العمل؛ للتسجيل إلكترونيًا في ملتقى لقاءات هدف في الدمام.





وأوضح بأن التقديم يكون عبر الرابط

: https:hrdfliqaat.sa؛ للاستفادة من برامج وممكنات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف، التي يحتضنها الملتقى الذي سيُعقد يوم الأحد المقبل 27 أكتوبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.



ويعلن الملتقى لقاءات هدف، للاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، كما يستهدف عملاء هدف المستفيدين من خدماته، وهم: منشآت القطاع الخاص، الباحثون والباحثات عن عمل، طلاب المرحلة الثانوية فيما فوق، موظفو وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال؛ حيث يصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة بالملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافة لمجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.



يأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجدة، وذلك بعد إطلاق الصندوق عددًا من المبادرات والبرامج الوطنية؛ للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية، من خلال عددٍ من البرامج، منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهـارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهيـر»، وبرنامج التدريب بالمعاهد غير الربحية، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصـول»، وبرنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة»، وغيرهـا من البرامج.



وُيعقد الملتقى؛ بمشاركة عددٍ كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقـة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى؛ لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.



ويهدف الملتقى لرفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل، من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.



ويحتوي الملتقى على مسارات تخدم جميع العملاء والمستفيدين، وتقدم الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق، ويشتـمل كل مسـار على مجموعـة متنوعـة مـن الخدمـات والإمكانات، وبرامـج الدعـم وورش العمـل، والنـدوات واللقـاءات الموجهـة؛ لضمان استفادة كل الفئات المستهدفة في الملتقى، وهي: مسار الباحثين والباحثات عن العمل، ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل، ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات، التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، إضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى، ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة؛ فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب؛ للتقدم في المسار الوظيفي، إضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من «هدف»، ومسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل؛ لمساعدتهم على رفع نسب التوطين، وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال، وغيرها.



كما يتيح ملتقى لقاءات الدمام 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم، من خلال نظام إلكتروني.



