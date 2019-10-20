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السجن 3 سنوات لعامل سرق مبلغا ماليا من محل سجائر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:09 م
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السجن 3 سنوات لعامل سرق مبلغا ماليا من محل سجائر
أرشيفية
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داليا عادل
 
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قضت محكمة جنح الجمالية، بالحبس 3 سنوات على عامل، لسرقته 17 ألف جنيه من محل سجائر في منطقة الجمالية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغا من مالك محل سجائر يفيد باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه، وسرقة 17 ألف جنيه، من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر القفل".

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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