ذوو الإعاقة يهدون وزيرة التضامن درع تكريم "حياة جديدة"

أهدى مجموعة من العاملين في مبادرة "حياة جديدة"، درع تكريم لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لدورها في خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل والمزايا التي تليق بوجودهم في المجتمع.





وشهدت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الأحد، فاعليات توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) لإطلاق مبادرة حياة جديده لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع، وذلك بمقر الوزارة.





ووقع عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الإجتماعى للحماية الاجتماعية وعن الطرف الثانى محمد على حسن العضو المنتدب الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا)، ويتضمن البروتوكول قيام الشركة بتدريب شباب من ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل بإحدى فروع مطاعم الشركة بحيث يتاح تشغيله بطاقم من العمالة من الشباب الصم وضعاف السمع.





وشهد توقيع البروتوكول عدد واسع من الشباب الصم وضعاف السمع وأسرهم وعدد من مسئولى العمل الإجتماعى.





وتأتي قضية الاعاقة تجد حاليا دعما سياسيا وبيئة مواتية لتكثيف الجهود الخاصة بها مع تحول استراتيجى فى التناول يقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ للفرص ومن خلال مبدأ حقوقى، مضيفة تقدم خدماتها فى مجال التأهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقات.





علي أن تشهد الفترة القادمة تطويرا لمكاتب التأهيل والتي يبلغ عددها 220 مكتب على مستوى الجمهورية سواء من البنية التحتية للمكاتب والعنصر البشرى القائم عليها نحو تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مكاتب التأهيل إلى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوي الإعاقة على كافة الخدمات حرصا على التوسع فى الخدمات المقدمة وتميزها.





الجدير بالذكر أن توقيع البرتوكول الذي يستمر لمدة عام، يأتي مواكباً لعمل إستراتيجية الوزارة والتى ترتكز على الرعاية والحماية والتنمية ولكون المشروعات المرتكز عليها عمل الوزارة تمس صالح الشباب والمرأة على وجه الخصوص، أيضاً برامج الحماية الاجتماعية تُعلى من شأن الشباب وتعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال توفير فرص عمل لهم وتقديم تدريب من أجل التوظيف، كما يتوافر لدى شركة أمريكانا التى تمتلك 1800 مطعم منتشر في 12 دولة، نظام متكامل لتدريب وتأهيل الشباب وإكسابهم مهارات وخبرات تأهيلية لما بعد فترة التدريب