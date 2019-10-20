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تعليق رضوى الشربيني على حادثة "شهيد الشهامة" (فيديو)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:06 م
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تعليق رضوى الشربيني على حادثة شهيد الشهامة (فيديو)
رضوى الشربيني
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رقية جمال
 
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استنكرت الإعلامية رضوى الشربيني، حادث مقتل الشاب محمود البنا، الشهير إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة"، بسبب دفاعه عن فتاة تعرضت لمعاكسة من قبل شاب آخر يدعى محمد راجح في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وهذه المعاكسة درجة أولى من التحرش قائلة: "هذا الشاب مات عشان بيدافع عن عرض بنت والمرأة ككل.. ليه ده حصل؟.. ليه محمود اتقتل؟.. ليه الاغتصاب والتحرش والمعاكسة والبجاحة بتزيد كل يوم؟ ".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "cbc"، أن الشاب محمود 17 عاما عبر عن رفضه للمعاكسة خلال حسابه الشخصي على الفيس بوك، الأمر الذي جعل "القاتل" يتوجه إليه بصحبة أصدقائه وقاموا بالتعدي عليه في الشارع، وضربوه بطعنات نافذة توفى على أثرها، معقبة: "لا أشكك في عدالة القضاء أو السماء، ومن قتل يقتل ولو بعد حين".

وأكدت إلى أن الشباب أصبحوا يجلسون على المقاهي مع أصدقائهم حتى الفجر، ويبتعدون عن الدين والصلاة، والأهالي غير مهتمين بهم، متابعة "في ناس بتقول لولادها جدعان لما يكونوا على علاقة ببنت أو مصحبين.. لكن لو البنت قالت كده تكسر لها ضلع يطلع لها 24.. مبقاش في عيب، والأهالي بيسمعوا ولادهم بيحبوا في الهواتف حتى ساعات متاخرة ليلًا ولا يهتموا".
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