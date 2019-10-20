مختار نوح يكشف مفاجأة عن شائعة انتشار "الالتهاب السحائي"



عقب "نوح"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "نشر الشائعات منهج الإخوان"، وتعتمد على أن الأفهام معطلة حيث أن عناصرهم تربى عل السمع والطاعة، وهو ما يعطل الفهم عند الإخوان.



وأضاف أن الجماعة استخدمت هذه الطريقة مع الأزهر، ومع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتا إلى أن "مبارك كان بيكش منهم" لأنه له أخطاء كثيرة، واصفًا عناصر الإخوان بـ "راديو" بحيث أنهم يرددون الكلام الذي يقال لهم عن أي شيء دون أن يفكروا فيه.



حمل المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين مسئولية نشر شائعة مرض الالتهاب السحائي، موضحا أن تلك الجماعة تستخدم عناصرها في نشر الأكاذيب لإثارة القلق بين المواطنين، قائلا إن هذا منهج جماعة الجماعة طول عمرها.