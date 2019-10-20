النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة انهيار عقار بالخليفة
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:02 م
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داليا عادل
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تستمع نيابة الخليفة الجزئية، إلى أقوال شهود العيان في واقعة انهيار عقار، وإخلاء ثلاثة عقارات مجاورة، لمعرفة تفاصيل الواقعة.
كما أمرت النيابة في وقت سابق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار جزئي لعقار بالخليفة، وفحص سلامة العقار والعقارات المجاورة، وحصر التلفيات.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من النجدة يفيد بتضرر أهالي عقار رقم 3 بعطفة حسن أفندي، عقب انهيار جزئي، وعلى الفور تم انتقال قوة من رجال الأمن وإدارة المتابعة وبعض أجهزة الحي، وتم إخلاء المنزل، وبإجراء المعاينة تبين وجود تصدعات في عقارين مجاورين، وتم إخلاء العقارات من الأسر المقيمة فيهم حفاظا على الأرواح.
وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الإغاثة العاجلة لمنكوبى العقار.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من النجدة يفيد بتضرر أهالي عقار رقم 3 بعطفة حسن أفندي، عقب انهيار جزئي، وعلى الفور تم انتقال قوة من رجال الأمن وإدارة المتابعة وبعض أجهزة الحي، وتم إخلاء المنزل، وبإجراء المعاينة تبين وجود تصدعات في عقارين مجاورين، وتم إخلاء العقارات من الأسر المقيمة فيهم حفاظا على الأرواح.
وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الإغاثة العاجلة لمنكوبى العقار.
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