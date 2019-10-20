ضاحي: مجلس نقابة المهندسين الحالي يولي مشروعات الإسكان اهتماما خاصا

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قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة الحالي يولي مشروعات الإسكان اهتماما خاصا، مشيرا إلى أنه عندما تسلم مقاليد العمل بالنقابة كانت أغلب مشروعات الإسكان متعثرة وكانت هناك مشروعات كان قد توقف العمل بها تمامًا.



ولفت ضاحي، أن إجراء قرعة إسكان العبور إلي ان المجلس الحالي قام بإعادة هيكلة إدارة الإسكان وكذلك لجنة الإسكان، متابعا بكل دأب خطوات المقاولين والاستشاريين وتابعت هيئة مكتب النقابة العامة خطوات تنفيذ المشروعات علي ارض الواقع وذلك بعمل زيارات دورية لمتابعة الموقف علي الطبيعة أولا بأول لتصحيح مسار المشروعات والبدء في مشروعات جديدة ولفت ضاحي الي ان مجلس النقابة يراعي دومًا البعد الإجتماعي في حزمة المشروعات المطروحة.



كانت نقابة المهندسين قد طرحت بيع وحدات سكنية عن طريق القرعة العلنية في مدينة العبور لبيع عدد 184 وحده سكنية وتجري النقابة غدًا الاثنين قرعة اخري لطرح بيع 262 وحده سكنية بالسادس من أكتوبر يوم السبت المقبل الموافق 26102019.



علي أن تجري النقابة القرعة الثالثة لطرح بيع 191 وحده سكينه بالتجمع الخامس.



وكالأتي الخطوات التي لابد إتباعها للمهندسين:_



1_ على المهندس المتقدم للقرعة التوجه إلى المكان المخصص للحاسب الآلى لتسجيل البيانات ومراجعة إيصال سداد مبلغ جدية دخول القرعة (50 ألف جنيه)، والحصول على كارت دخول القرعة.



2_ يتم الدخول إلى مكان إجراء القرعة (قاعة المسرح) وإبداع الكارت المعد للقرعة عند طلبه بالصندوق.



3_ تقوم اللجنة الخاصة بالقرعة باستلام الصندوق والبدء فى الإجراءات



4_ تتم عملية السحب على الكروت المتواجدة بالصندوق من خلال لجنة إدارة القرعة ويقوم المهندس الفائز باختيار الوحدة التى يرغب بها.



5_ بعد الانتهاء من الاختيار يتوجه المهندس الفائز مرة أخرى لإدارة الحاسب الآلى والحصول على أمر توريد باقى المقدم 40% ويتم سداد بحد أقصى 45 يوما من تاريخ القرعة.



6_ يحصل المهندس بعداد سداد كامل المقدم على خطاب تخصيص بالوحدة به كافة بيانات الوحدة.



7_ يتم سداد 50% من الأقساط بعد 3 شهور من تاريخ القرعة كأقساط شهرية متساوية.



8_ سداد نسبة 10% الدفعة بعد عام من تاريخ جلسة القرعة.