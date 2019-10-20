منظمة: بعض الأشخاص قد يفقدون الحق في التصويت بعد البريكست

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يمكن أن يفقد أكثر من 15000 من مواطني الاتحاد الأوروبي في ساوثهامبتون حقهم التلقائي في التصويت في الانتخابات التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.



وتقول "The3Million"، وهي منظمة تدافع عن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، إنها تعني أن بعض الأشخاص "قد يفقدون الحق في أي شكل من أشكال التمثيل الديمقراطي".



وحاليًا، يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في إنجلترا التصويت في البرلمان الأوروبي وانتخابات الحكومة المحلية.



ولكن حقوق التصويت المتبادلة لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، ومواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي، لم يتم الاتفاق عليها مع معظم الدول الأعضاء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - حتى الآن، تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات مع إسبانيا فقط ولوكسمبورغ والبرتغال.



وهذا يعني أن 15476 ناخبًا في ساوثامبتون - 9.3 في المائة من الناخبين - قد يفقدون حقهم في التصويت بعد رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.



كما تستبعد هذه الأرقام الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة في المملكة المتحدة، والمواطنين الأيرلنديين، الذين يمكنهم التصويت في جميع الانتخابات في المملكة المتحدة، والأشخاص من مالطا وقبرص، الذين سيحتفظون بحقهم في التصويت لأنهم من دول الكومنولث.



وفي جميع أنحاء الجنوب الشرقي، يمكن أن يرى 280،000 مواطن من الاتحاد الأوروبي - 4.2 في المائة من الناخبين - حقهم في التصويت يتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وعلى الصعيد الوطني، ينتمي 4.7 في المائة من الناخبين في إنجلترا، البالغ عددهم 1.9 مليون شخص، إلى دول الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لهم حق تلقائي في التصويت.



وقالت مايك بون، المتحدثة باسم "The3million"، إن الحفاظ على حقوق التصويت هو أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة الحملة.



وأضافت "بعض الأشخاص، بسبب الطريقة التي يعمل بها القانون الانتخابي في بلدانهم الأصلية، لن يكون لهم الحق في التصويت هناك أيضًا، الكثير سيفقدون حق التصويت في الانتخابات الأوروبية ".



وهناك بعض الأشخاص الذين سيفقدون الحق في أي شكل من أشكال التمثيل الديمقراطي - وهذا غير مقبول في القرن الحادي والعشرين.



وقالت بون"لقد أظهر استفتاء [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي] بالفعل ما يحدث عندما لا يكون لديك صوت".



وصوت ساوثامبتون بنسبة 53.8 في المائة لصالح الإجازة في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 - وهو ما لم يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتصويت فيه.



كما أظهر تقرير جديد صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن بعض مواطني الاتحاد الأوروبي كان من الممكن بالفعل إعاقة أصواتهم، بعد أن واجه بعض المغتربين البريطانيين ومواطني دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي يعيشون في المملكة المتحدة "صعوبات" عند محاولة التصويت في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في شهر مايو.



وقالت اللجنة إن المشكلات ناجمة عن تأخر الحكومة في تنفيذ التغييرات الانتخابية التي أوصت بها لأول مرة في عام 2014.



وفي تلك الانتخابات، ذهبت الحصة الأكبر من أصوات ساوثهامبتون، وهي 32.8 في المائة، إلى حزب البريكست.



كما أعادت المنطقة الانتخابية الجنوبية الشرقية أربعة من أعضاء البرلمان الأوروبي في الحزب، وثلاثة ديمقراطيين ليبراليين، وحزب عمل واحد، وواحد من المحافظين الأخضر وواحد محافظ إلى البرلمان الأوروبي.



وقال متحدث باسم وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي: "نحن نتابع الترتيبات الثنائية مع جميع الدول الأعضاء لحماية الحق في التصويت والترشح في الانتخابات المحلية.



وأضاف "لقد توصلنا الآن إلى اتفاقات ثنائية مع إسبانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وحققنا تقدمًا إيجابيًا مع عدد من الدول الأعضاء الأخرى."

