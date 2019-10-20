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تأييد قطر لعدوان تركيا على سوريا "انحطاط سياسي"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:55 م
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تأييد قطر لعدوان تركيا على سوريا انحطاط سياسي
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