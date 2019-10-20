تأييد قطر لعدوان تركيا على سوريا "انحطاط سياسي"
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:55 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- وزير خارجية البحرين يرد على زعم قطر تعرضها لعدوان من جيرانها
- "تميم" الأضحوكة.. بين تأييد قصف عفرين وإدانة الغوطة الشرقية خيط رفيع
- تركيا: موقفنا حول سوريا يختلف عن جميع الأطراف
- سياسي سوري: الجيش أفشل محاولة إسرائيلية لتقديم دعم عاجل للإرهابيين
- أديب يطالب بتجميد عضوية قطر بالجامعة العربية بعد تأييدها اعتداء تركيا على سوريا
- قطر "تبرر" مجددا العدوان التركي على سوريا
- نشطاء "التواصل الاجتماعي" يطالبون بطرد قطر من الجامعة العربية
- أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر يسخر من تميم
- محمد الباز: تأييد قطر لعدوان تركيا على سوريا "انحطاط سياسي"
المزيد عن: عدوان تركيا على سوريا تأييد قطر انحطاط سياسيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر