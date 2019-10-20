عاجل.. حادث مروع بالعاشر من رمضان (صور)



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام بوابة تجمعات منطقة "زيزينا" القريبة من مصانع شركة "LG" بمدينة العاشر من رمضان، وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة "زلط" فوق سيارة نصف نقل، ما أسفر عن تهشم السيارة الأخيرة، دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض علي المتهمين بالتخلص من جثة عامل بعد وفاته أثناء التنقيب عن الأثار سويا، بدائرة قسم الصالحية الجديدة، وتم إحالة المتهمين غلي نيابة الصالحية الجديدة، للتحقيق معهم برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الخفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة لشخص في بداية العقد السادس بدائرة الصالحية الجديدة، وتبين أن الجثة للمدعو" سعيد م" مقيم حسن صالح دائرة قسم ثاني الزقازيق.



وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث الصالحية الجديدة، برئاسة الرائد شادي الكفراوي رئيس المباحث، وبإشراف العميد محمد الشعراوي، رئيس مباحث المديرية، أثناء قيام المجني عليه بالتنقيب عن الأثار مع 4 أخرين بدائرة الصالحية الجديدة، توفي أثر إنهيار الحفرة عليه، فقام الأخرين بنقل الجثة والتخلص منها خوفا من إفتضاح أمرهم.



وتمكن ضباط فرع الشرق برئاسة العقيد محمد أيوب، وكيل الفرع، بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، من ضبط المتهمين الأربعة.



وأصيب مواطن في العقد الثالث من العمر، بكدمات وكسور وتم نقله إلي مستشفي فاقوس العام، بعد إستخراجه من قبل الحماية المدنية، من حفرة إنهارت عليه أثناء التنقيب عن الأثار، وتم إخطار نيابة فاقوس للتحقيق، برئاسة عمرو الباز، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول مواطن مقيم بندر فاقوس، لمستشفي فاقوس العام مصاب، بإشتباة كسر بالقدم اليسري والعمود الفقري وهبوط عام بالجسم وكدمات متفرقة،



وتبين من التحريات الأولية، قيامه بعمل حفرة بالمنزل للتنقيب عن الأثار، وأثناء التنقيب إنهارت عليه الحفرة وظل بها أكثر من 9 ساعات حتي شاهده أهل مسكنه، وتم إخطار الشرطة والحماية المدنية وتم إستخراجه وتحويله إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية.

وقع، منذ قليل، حادث تصادم أمام بوابة تجمعات منطقة "زيزينا" القريبة من مصانع شركة "LG" بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن تهشم سيارة نصف نقل انقلبت فوقها سيارة "مقطورة" محملة بزلط، دون وقوع إصابات، حيث