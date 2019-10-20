تحرير 631 مخالفة خلال حملة مكبرة ببني مزار بالمنيا

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نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات رفع الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قرى ومدن المحافظة.



وقال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 631 مخالفة، حيث تم تحرير 372 محضر ازالة ادارية، و168 محضر إشغال، و69 محضر باعة جائلين، و21 محضر إدارة محلات بدون ترخيص، وإزالة كشك مخالف، وذلك بعدد من شوارع مدينة بنى مزار.



وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



وعلى جانب آخر قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن مديرية الزراعة بالمحافظة تمكنت من إزالة 60 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 2 فدان و6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المستمرة التي نظمتها المديرية بمختلف مراكز المنيا في الفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر الجاري.



التصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضي الدولة

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضي الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين.

