تنفيذ 52816 حكما قضائيا متنوعا.. وضبط 56 سلاح ناري على مستوى الجمهورية



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط عدد 56 قطعة سلاح نارى بحوزة 51 متهما.. وذلك على النحو التالى:-(10) بنادق آلية.(9) بنادق خرطوش.بندقية رصاص.(4) طبنجات.(32) فرد محلى.(380) طلقة مختلفة الأعيرة.(20) خزينة متنوعة.(206) قطعة سلاح أبيض.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (52816) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:(184) حكم جناية.(15698) حكم حبس جزئى.(2849) حكم حبس مستأنف.(27596) حكم غرامة.(6489) حكم مخالفة.فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (9) متهمين، إرتكبوا (13) حادث متنوع.فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (138) قضية مخدرات بحوزة (148) متهم، ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر البانجو وزنت ( 800 جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6،816 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،168 كيلو جرام ).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 100 جرام ).كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 9،100 كيلو جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت ( 323 جرام).عدد (3634) قرص مخدر.فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (24) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (336) دراجة نارية مخالفة.فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (8 سيارت- دراجة نارية).فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (31051) مخالفة مرورية، (62) قضية بيئة.فى مجال فحص السائقين: فحص (74) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.