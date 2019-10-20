محافظ القاهرة يوافق على إطلاق مبادرتي "مليون بطانية" و"إيدي في إيدك نزرع شجرة"

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وافق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مبادرتين رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية عز الدين فزعل، الأولى تحت عنوان "مليون بطانية" للفئات الأكثر استحقاقًا، والثانية "إيدي في إيدك نزرع شجر".



وقال "فرغل" خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، إن المبادرة الأولى ستنطلق بداية من شهر نوفمبر القادم مع حلول موسم الشتاء.



وأوضح "رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية" أن مبادرة "مليون بطانية" ستشمل الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من المواطنين وأبناء الموظفين العاملين بالأحياء، وسيتم توزيعها تحت رعاية المحافظة.



والمبادرة الثانية "إيدي في إيدك نزع شجرة"، تهتم بتشجير أحياء القاهرة، وتبدأ من حي مصر الجديد وستكون بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

