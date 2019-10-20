ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ القاهرة يوافق على إطلاق مبادرتي "مليون بطانية" و"إيدي في إيدك نزرع شجرة"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
Advertisements
محافظ القاهرة يوافق على إطلاق مبادرتي مليون بطانية وإيدي في إيدك نزرع شجرة
اللواء خالد عبد العال
Advertisements
طباعة
إسماعيل منطاوي
 
Advertisements
وافق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مبادرتين رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية عز الدين فزعل، الأولى تحت عنوان "مليون بطانية" للفئات الأكثر استحقاقًا، والثانية "إيدي في إيدك نزرع شجر".

وقال "فرغل" خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، إن المبادرة الأولى ستنطلق بداية من شهر نوفمبر القادم مع حلول موسم الشتاء.

وأوضح "رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية" أن مبادرة "مليون بطانية" ستشمل الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من المواطنين وأبناء الموظفين العاملين بالأحياء، وسيتم توزيعها تحت رعاية المحافظة.

والمبادرة الثانية "إيدي في إيدك نزع شجرة"، تهتم بتشجير أحياء القاهرة، وتبدأ من حي مصر الجديد وستكون بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: محافظ القاهرة مبادرات اللواء خالد عبد العال
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status