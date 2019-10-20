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سرقوا "توك توك" وهربوا للمنيا.. التفاصيل الكاملة لمقتل سائق بولاق الدكرور على يد شقيقين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
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سرقوا توك توك وهربوا للمنيا.. التفاصيل الكاملة لمقتل سائق بولاق الدكرور على يد شقيقين
جثث
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إيريني صفوت
 
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "باسم" في عقده الرابع من عمره وسائق توك توك على أيدى شقيقين "عمرو" 19 عامًا و" أشرف "16 عامًا بمنطقة بولاق الدكرور، أن المتهمين يوم الجريمة استقلا التوك توك مع المجني عليه لتوصليهم، وما أن ابتعدوا في منطقة خالية وانهالوا عليه بطعنه بـ 8 طعنات حيث سقط جثة هامدة وتركوه وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين كانوا يمروا بضائقة مالية حيث يفكروا في السرقة للمكسب السريع، وبعد قتلهم للمجني عليه قاموا بالهرب لبلدتهم بكفر طهرمس بسمالوط بالمنيا، وكانت ألقت المباحث على الفور بالقبض عليهم.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس شقيقين المتهمين بقتل سائق توك توك بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكان تلقي اللواء محمد السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا مفاده بالعثور على جثة سائق توك توك، بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، يدعي "باسم. م"، مصاب بـ 8 طعنات متفرقة بالظهر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

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