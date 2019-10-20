ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفهم في البساتين

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل داخل وخارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة لإلحاق العمالة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد") باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المعادي مقرًا للشركة عمله دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بذات الشركة وبحوته (أكلاشيه خاص بالشركة- كمية من الاستثمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج).



وبمواجهته اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

