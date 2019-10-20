حمو بيكا يحقق حلم طفل مصاب بالسرطان ويذهب لزيارته (فيديو وصور)

نشر المطرب الشعبي حمو بيكا عبر حسابه الرسمي علي موقع "الفيسبوك" صور له من داخل مستشفى 57357 وأرفق تعليق" الان من داخل مستشفي 57357"

وذلك لتحقيق حلم طفل مصاب بالسرطان يريد رؤيته، وقد لبي المطرب الشعبي حمو بيكا طلبه سريعا بعد تواصله مع إدارة المستشفي وذهب لزيارته.





وعلي سياق أخر فقد قررت نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إلغاء حفلة حمو بيكا المطرب الشعبي، والتى كان مقرر أن تقام في محافظة دمياط يوم ٢٤ من شهر أكتوبر الجارى.





ومن جانبه قال محمد الحلوانى، ممثل نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إن حمو بيكا واحد من المطربين الممنوعين بقرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الحالي من الغناء وإقامة الحفلات وأن الحفلة لم تحصل على ترخيص أو تصريح بإقامتها من نقابة المهن وتم أخطار مديرية أمن دمياط والقاعة التى كان مقرر إقامة الحفلة بها لإلغاء الحفلة وعدم إقامتها.





يذكر أن هذه الحفلة هي الثانية للمطرب حمو بيكا التي يتم إلغائها بدمياط حيث تم الغاء حفلة سابقة له منذ قرابة عام.





وانتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ حمو بيكا وهو على سرير المرض، حيث يبدوا أنه كان يستعد لإجراء عملية جراحية وعلقوا عليها أنه أصيب على طريق مطروح بعدما انقلبت به سيارته الخاصة على الطريق.





في المقابل خرج "حمو بيكا" في مقاطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وانستجرام لنفي تلك الشائعة.





وقال "بيكا" في أحد هذه المقاطع: "إن خبر وفاته ما هو إلا مؤامرة من أعداء النجاح"، وأنه بخير ويواصل تسجيل أعماله الفنية.





وأضاف: "انتظروا أغنية جديدة غناء نجم أغنية الغربة عمر كمال وحمو بيكا وعلي قدورة ونور التوت، توزيع فيجو الدخلاوي، كلمات الشاعر الفاجر".