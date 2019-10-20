زيدان يكشف عن سبب سقوط ريال مدريد ضد مايوركا
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
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الفجر الرياضي
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أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد غضبه الشديد من السقوط بهدف نظيف ضد ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وقال زيدان عقب مباراة ريال مدريد ضد مايوركا: "كانت انطلاقتنا في المباراة
سيئة للغاية، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، وصنعنا في الشوط الثاني فرصا عديد، لكننا
فشلنا في التسجيل وافتقدنا كل شيء".
وتابع زيدان لصحيفة ماركا الإسبانية: "علينا المضي قدما، لقد واجهنا فريقا
متحمسا كلفنا الكثير.. لم تكن المشكلة في اللاعبين، ولكنه يتوجب علينا اللعب كل ثلاثة
أيام ولا أحب أن أقول إني قلق، لكن علينا التمتع بالاستمرارية إن أردنا الفوز ببطولة
هذا الموسم".
وواصل زيدان: "الإصابات ليست عذرًا في ريال مدريد ولدينا عناصر مميزة غير
مصابة وعندما يحصلون على الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل مستوى لديهم".
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