ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يكشف عن سبب سقوط ريال مدريد ضد مايوركا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
Advertisements
زيدان يكشف عن سبب سقوط ريال مدريد ضد مايوركا
زيدان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد غضبه الشديد من السقوط بهدف نظيف ضد ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

 

وقال زيدان عقب مباراة ريال مدريد ضد مايوركا: "كانت انطلاقتنا في المباراة سيئة للغاية، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، وصنعنا في الشوط الثاني فرصا عديد، لكننا فشلنا في التسجيل وافتقدنا كل شيء".

 

وتابع زيدان لصحيفة ماركا الإسبانية: "علينا المضي قدما، لقد واجهنا فريقا متحمسا كلفنا الكثير.. لم تكن المشكلة في اللاعبين، ولكنه يتوجب علينا اللعب كل ثلاثة أيام ولا أحب أن أقول إني قلق، لكن علينا التمتع بالاستمرارية إن أردنا الفوز ببطولة هذا الموسم".

 

وواصل زيدان: "الإصابات ليست عذرًا في ريال مدريد ولدينا عناصر مميزة غير مصابة وعندما يحصلون على الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل مستوى لديهم".

 

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: زيدان ريال مدريد ضد مايوركا ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status