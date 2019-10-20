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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع ،  علي تراجع بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز والبنوك ،وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسرا 17.470 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 19.780 نقطة ليصل إلى مستوى 6279.68 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% خاسراً 11.740 نقطة ليصل إلى مستوى 4713.89 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 93.4 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار كويتى عبر 3010 صفقة ، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.96%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاعى العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.40%.
 
وجاء سهم "مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بإرتفاع نسبته 62.69%، تليه الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 15.82%، ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 10%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.82%.
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