تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع ، علي تراجع بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز والبنوك ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسرا 17.470 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 19.780 نقطة ليصل إلى مستوى 6279.68 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% خاسراً 11.740 نقطة ليصل إلى مستوى 4713.89 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 93.4 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار كويتى عبر 3010 صفقة ، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.96%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاعى العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.40%.

وجاء سهم "مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بإرتفاع نسبته 62.69%، تليه الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 15.82%، ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 10%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.82%.