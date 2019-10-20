تقرير حقوقي: نزوح 142 أسرة بـ3 مناطق يمنية في 10 أيام

Advertisements

اتهمت جماعة يمنية لحقوق الإنسان و13 منظمة أخرى ميليشيات الحوثيين التي تدعمها إيران بارتكاب 514 انتهاكًا ضد اليمنيين في أقل من 10 أيام. وشملت هذه الانتهاكات 51 روايات قتل.



وفي بيان صحفي، قالت الشبكة اليمنية للحريات والحريات إنها "وثقت الانتهاكات في المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات".



وحدثت الخروقات بين 1 و10 أكتوبر، وتشمل القتل والإصابات والاختطاف والتفجيرات التعسفية من بين الانتهاكات الأخرى ".



وقالت المنظمة غير الحكومية: "قتل 51 شخصًا، وبينهم 14 طفلًا وست نساء".



كما تسبب الحوثيون في وفاة مأساوية لعائلة مكونة من خمسة أفراد وأولياء أمورهم وأطفالهم الثلاثة في صنعاء".



وأضاف التقرير أيضًا: "أن الحوثيين قتلوا بالقوة 142 عائلة في محافظات الضالع والحديدة وإب".



كما وثقت المجموعة الحوثيين الذين يزرعون مئات الألغام الأرضية بشكل تعسفي في المناطق السكنية والبنية التحتية العامة، مما يهدد حياة المواطنين اليمنيين.



وحث رئيس الشبكة "محمد أحمد العمدة" المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية على إدانة جرائم الحوثيين.



واشتهر الحوثيون بقتل وجرح وخطف وسرقة وتشريد المدنيين. والقصف العشوائي للأحياء؛ وزرع القنابل والألغام الأرضية؛ واقتحام المنازل وتخويف الناس؛ وإخفاء مخابئ الأسلحة في الأحياء السكنية؛ وإغلاق أماكن العبادة؛ وتفجير المنازل.



وبشكل منفصل، دعا رادار الحقوق إلى إنهاء حصار الحوثيين على تعز، قائلًا: "أن الناس يعانون منذ ما يقرب من خمس سنوات".



وقالت جماعة حقوق الانسان في تقرير: "عانى سكان تعز كثيرًا من هذا الحصار الشديد واغلاق المنافذ الرئيسية من قبل المتشددين الحوثيين".

