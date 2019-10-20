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تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 5 أيام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
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تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 5 أيام
أرشيفية
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هبه عبد الحفيظ
 
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أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال حماية البيئة خلال خمسة أيام عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي:-

في مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني
الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط (25) قضية عبارة عن (مصنع، شركة، محل، مدشة، مخزن) بإجمالي مضبوطات بلغت (12068،250) طن عبارة عن (694،300 طن أسمدة زراعية- 24،250 طن مبيدات زراعية- 11349،550 طن أعلاف حيوانية- 150 كيلو جرام أدوية بيطرية).
المواد الغذائية: ضبط (2) قضية عبارة عن (2 مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات بلغت (50 طن "تمر، فول، عدس، حبوب").

في مجال حماية البيئة والصحة العامة
المنشآت الصناعية والمسابك والصحة العامة: ضبط (14) منشأة صناعية عبارة عن (مصنع، مسبك، ورشة) بمخالفات (مزاولة مهنة بدون ترخيص- عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة- عدم وجود سجل الحالة البيئية- عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية- عدم وجود مدخنة حرق مكشوف- استخدام الزيوت المستهلكة كوقود بديل- عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق- عدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة).
التلوث الهوائي: ضبط (326) قضية متنوعة عبارة عن (21 مكامير فحم- 29 حرق حرق قش أرز- 276 سيارة سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة").
التلوث الأرضي: ضبط (173) قضية متنوعة عبارة عن (إلقاء مخلفات بالطريق العام).
التلوث السمعي: ضبط (32) قضية متنوعة عبارة عن (صدور ضوضاء من مكبرات صوت "بوحدات نهرية").
ضبط (69) قضية (تعد على نهر النيل).
ضبط )316( قضية (تعد على منافع الري).
ضبط (84) قضية في مجال الملاحة الداخلية (مخالفة شروط التراخيص– عدم وجود تراخيص ملاحية– عدم اكتمال توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ– عدم اكتمال الطاقم الملاحي– القيادة بدون ترخيص).
ضبط (86) قضية (في مجال حماية الثروة السمكية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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