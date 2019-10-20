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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم
ليفربول ومانشستر يونايتد
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عبد الرحمن السيد
 
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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم عندما يواجه زملاء محمد صلاح كتيبة النرويجي سولسكاير في مباراة نارية على ملعب أولدترافورد معقل زعيم مدينة مانشستر، في إطار قمة منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم 
تنقل مباراة الريدز واليونايتد على قناة beIN SPORTS HD 2 اليوم، والتي ستنطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد بتعليق حفيظ دراجي .


موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم
يواجه ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم على ملعب أولدترافورد في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش .

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم
ومن المتوقع أن يدخل أصحاب الأرض خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى : سيرجيو روميرو .
خط الدفاع : وان بيساكا ، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، أشلي يونج .
خط الوسط : ماكتوميناي، فريد ، ماتيتش .
خط الهجوم: دانييل جيمس، راشفورد، مارسيال .

وعلى الجانب الأخر من المتوقع أن يدخل ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتشكيل كالأتي :-
حراسة المرمى: أليسون .
خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني .
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