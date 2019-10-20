القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
Advertisements
عبد الرحمن السيد
Advertisements
Advertisements
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم عندما يواجه زملاء محمد صلاح كتيبة النرويجي سولسكاير في مباراة نارية على ملعب أولدترافورد معقل زعيم مدينة مانشستر، في إطار قمة منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم
تنقل مباراة الريدز واليونايتد على قناة beIN SPORTS HD 2 اليوم، والتي ستنطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد بتعليق حفيظ دراجي .
موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم
يواجه ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم على ملعب أولدترافورد في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش .
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم
ومن المتوقع أن يدخل أصحاب الأرض خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى : سيرجيو روميرو .
خط الدفاع : وان بيساكا ، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، أشلي يونج .
خط الوسط : ماكتوميناي، فريد ، ماتيتش .
خط الهجوم: دانييل جيمس، راشفورد، مارسيال .
وعلى الجانب الأخر من المتوقع أن يدخل ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتشكيل كالأتي :-
حراسة المرمى: أليسون .
خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني .
Advertisements
- التشكيل المتوقع لديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد
- NOW HD.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بث مباشر كورة ستار KORA STAR رابط بي إن سبورتس BEIN SPORTS
- راشفورد ومارسيال يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
- موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
- موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستانا اليوم 19/ 9 /2019 مشاهدة مانشستر يونايتد ضد أستانا بث مباشر عبر beIN SPORTS HD
- يلا شووت NEW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر اليوم الإثنين 30-9-2019 فى الدوري الانجليزي اونلاين NOW
- غيابات بالجملة في التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول
- القوة الضاربة تزين التشكيل المتوقع لـ ليفربول ضد مانشستر يونايتد
- موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 20/10/2019| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN SPORTS HD
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد موعد مباراة ليفربول ومانشستر ليفربول ومانشستر ليفربول القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشسترتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر