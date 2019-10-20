"الجيش المصري في عصرين".. ندوة بمناسبة انتصارات أكتوبر

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يُنظِّم متحف آثار مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الجيش المصري في العصرين الطولوني والإخشيدي" الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الاثنين، 28 أكتوبر، بمكتبة الإسكندرية٬ المبنى الرئيسي، قاعة شراع الدور الثالث (F3).



وتُلقي المحاضرة الدكتورة فاتن محمد البنداري الشيخ، أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف، الإسكندرية.



وتتناول فيها الجيش المصري في العصرين الطولوني والإخشيدي، وهو أول جيش مصري في العصر الإسلامي، كما تُبرز الدور الذي قام به المصريون في الجيش حين ذاك، والذي بلغ ذروته خلال هذين العصرين، خاصةً في حماية مصر وبلاد الشام ومناطق الثغور، بل والخلافة العباسية ببغداد، ووصل الأمر لحماية الخلفية العباسي شخصيًّا، وهذا الدور لم يكن جديدًا على مصر بل قامت به منذ أقدم العصور.



أيضًا، تلقي المحاضرة الضوء على البناء البشري للجيش وقتئذ٬ والتعبئة العسكرية، وفنون الحرب، والقتال، وأنواع الأسلحة، وإسناد قيادة القوات البرية والبحرية للطولونيين في كثير من الأوقات، ولقائد واحد في الجيش المصري في ذلك الوقت.