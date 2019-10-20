ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الجيش المصري في عصرين".. ندوة بمناسبة انتصارات أكتوبر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
Advertisements
الجيش المصري في عصرين.. ندوة بمناسبة انتصارات أكتوبر
الندوة
Advertisements
طباعة
حسام زيدان
 
Advertisements
يُنظِّم متحف آثار مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الجيش المصري في العصرين الطولوني والإخشيدي" الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الاثنين، 28 أكتوبر، بمكتبة الإسكندرية٬ المبنى الرئيسي، قاعة شراع الدور الثالث (F3).

وتُلقي المحاضرة الدكتورة فاتن محمد البنداري الشيخ، أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف، الإسكندرية.

وتتناول فيها الجيش المصري في العصرين الطولوني والإخشيدي، وهو أول جيش مصري في العصر الإسلامي، كما تُبرز الدور الذي قام به المصريون في الجيش حين ذاك، والذي بلغ ذروته خلال هذين العصرين، خاصةً في حماية مصر وبلاد الشام ومناطق الثغور، بل والخلافة العباسية ببغداد، ووصل الأمر لحماية الخلفية العباسي شخصيًّا، وهذا الدور لم يكن جديدًا على مصر بل قامت به منذ أقدم العصور.

أيضًا، تلقي المحاضرة الضوء على البناء البشري للجيش وقتئذ٬ والتعبئة العسكرية، وفنون الحرب، والقتال، وأنواع الأسلحة، وإسناد قيادة القوات البرية والبحرية للطولونيين في كثير من الأوقات، ولقائد واحد في الجيش المصري في ذلك الوقت.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status