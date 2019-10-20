تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات متنوعة- مصابيح كهربائية أنواع مختلفة- مستحضرات تجميل- أنتيكات منزلية وبضائع متنوعة- مستلزمات طبية- إكسسوارات وشواحن هواتف محمولة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (162،529 جنيه).



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (857،183 ألف جنيه).



في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية مواد مخدرة.. ضبط خلالها ( 198 قرصا مخدرا- 9 أمبولات مخدرة- 90 جرام لمخدر الآيس).



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية من أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون ترخيص، مخالفات مرورية، مخالفات السائقين، جناية مخدرات، صيد فى الممنوع، إنتهاء فترة التصريح، سلاح أبيض، عدم حمل تحقيق شخصية).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1060) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (234) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

