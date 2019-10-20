ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ ١٢ قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالمدينة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
Advertisements
رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ ١٢ قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالمدينة
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements
صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على منطقة خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد ١٢ قرار غلق وتشميع للمحال والمخازن المخالفة لاشتراطات التراخيص، أسفل القطع السكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختلفة بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس محمد حلاوة، رئيس لجنة الإزالات بجهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ عدد 3  قرارات غلق وتشميع بالمجاورات ( 13 - 15 – 10) بالحي الثاني، وكذا تنفيذ عدد 2 قرار بالمجاورة الخامسة، وقراري غلق وتشميع  بالمجاورة الثامنة، وقراري غلق وتشميع بالمجاورة الثانية، وعدد 2 قرار غلق وتشميع بالمجاورة الثالثة بالحي الأول.

 وأضاف المهندس محمد حلاوة، أنه تم رفع وإزالة تشوينات السن والرمل المخالفة بالطرق الداخلية، وأمام القطع السكنية وإزالة الإشغالات والتعديات أمام الأكشاك وبالطرق الرئيسية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها
-
x
17:05
-
الفيحاء
الفيصلي
-
x
19:00
-
الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
21:00
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
-
x
16:00
-
فياريال
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
بلد الوليد
إشبيلية
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
-
x
12:30
-
انتر ميلان
سامبدوريا
-
x
15:00
-
روما
ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
-
x
18:00
-
شالكه

DMCA.com Protection Status