رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ ١٢ قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالمدينة

صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على منطقة خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد ١٢ قرار غلق وتشميع للمحال والمخازن المخالفة لاشتراطات التراخيص، أسفل القطع السكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختلفة بجهاز مدينة العاشر من رمضان.





وأوضح المهندس محمد حلاوة، رئيس لجنة الإزالات بجهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ عدد 3 قرارات غلق وتشميع بالمجاورات ( 13 - 15 – 10) بالحي الثاني، وكذا تنفيذ عدد 2 قرار بالمجاورة الخامسة، وقراري غلق وتشميع بالمجاورة الثامنة، وقراري غلق وتشميع بالمجاورة الثانية، وعدد 2 قرار غلق وتشميع بالمجاورة الثالثة بالحي الأول.





وأضاف المهندس محمد حلاوة، أنه تم رفع وإزالة تشوينات السن والرمل المخالفة بالطرق الداخلية، وأمام القطع السكنية وإزالة الإشغالات والتعديات أمام الأكشاك وبالطرق الرئيسية.



