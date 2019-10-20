رئيس الجهاز: تسليم مدرسة للتعليم الأساسي بمنطقة المجد للإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة





صرح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بأنه تم تسليم مدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة رقم 37 بمنطقة المجد للإسكان الاجتماعي بالمدينة، لهيئة الأبنية التعليمية، ليصبح إجمالي ما تم تسليم إلى هيئة الأبنية التعليمة 3 مدارس بالمدينة.





وأوضح المهندس وائل سمير، أن مساحه مبنى المدرسة تبلغ حوالي (2757م2) ، كما أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ ملعب كرة قدم بالمدرسة، مشيراً إلى أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ حوالي (10191م2) ، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي 21 مليون جنيه.





وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ المدرسة بأعلى معايير الجودة وبكفاءة عالية، لخدمة حاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة للسكان ويعمل على تشغيلها تباعا.







