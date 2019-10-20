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أمر ملكي بإلغاء الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول وفريق بالوزارات والأجهزة الحكومية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
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أمر ملكي بإلغاء الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول وفريق بالوزارات والأجهزة الحكومية
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الفجر السعودي
 
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول، وفريق في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

ونص الأمر الملكي على اعتبار صدور أمر الترقية أو التعيين على الرتبتين المذكورتين إحداثًا للوظيفة، واعتبار صدور أمر الإعفاء أو عدم تمديد الخدمة أو الوفاة إلغاءً للوظيفة.

وأشار الأمر الملكي إلى عدم سريان ما سبق على الوظائف العسكرية المنصوص عليها في أي نظام أو تنظيم لأي وزارة أو جهاز حكومي.

وجاء في القرار: “تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات ذوات العلاقة بمراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقىة واقتراح ما يلزم بشأنها”.
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