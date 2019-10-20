نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة الانتهاء من إعادة رصف طريق محطة المياه

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أكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل الذى يجرى تنفيذه لإعادة رصف طريق محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل السكنية بطول 1.7 كيلو متر.



وأشار نائب محافظ الإسماعيلية، إلى أنه جارى حاليا تنفيذ طبقة الأساس للطريق استعدادا لبدء تنفيذ أعمال الرصف ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال ما لا يزيد عن 20 يوما.



ويأتى هذا بالتزامن مع ما يجرى تنفيذه من أعمال منظومة النظافة العامة بالمدينة ورفع وإزالة بؤر وتجمعات القمامة والمخلفات، إضافة الى خطة صيانة أعمدة الإنارة العامة والكشافات التى تشهدها المدينة بالكامل.

