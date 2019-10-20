عرض حكاية "ماتيجي يا مليجي" اليوم على "mbc4"



حيث نشر البوستر الخاص بالحكاية، وعلق على الصورة قائلا: "من الأحد للخميس ع Mbc4 و حكايه جديده بعنوان ماتيجي يا مليجي -- اتمنى لكم مشاهدة ممتعة".



وحكاية" ماتيجي يا مليجي" هى بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتى، ومحمود حجازي، و دنيا عبدالعزيز.



و الحكايات الأولى من المسلسل هى "براد شاى" وهى بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، والثانية "اتفضلوا فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، والرابعة "على الهادى يازبادى" وهى بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والخامسةحكاية"حبيبي من تخون"وهى بطولة منة بدر تيسير، طارق صبرى، باهر النوهينى، مصطفى منصور، والسادسة "كله بالحب" وهى بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وأيمن عزب وهاجر أحمد وسارة نخلة ومحمد عبد المعطي ونور قطامش وإبراهيم ظريف وأحمد هلال ومصطفى درويش تأليف عمرو محمود يس إخراج محمد جمعة وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطي.



قال الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين فى منشور سابق من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إن مع نهاية الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، سيكون قد قدم للمشاهدين 33 سيناريو بـ33 حبكة درامية وقصة بـ33 "كاست" من الممثلين.



وأضاف عمرو: "كل سيناريو من دول هو زمن الفيلم السينمائي الفعلي اللي حضراتكم بتشوفوهم في دور العرض أو عند عرضهم على التليفزيون، الحمد لله تنوعت في حكاياتي ما بين الاجتماعي والرومانسي والساسبنس والبوليسي والكوميدي والخيال العلمي والغموض والتشويق والرعب وما وراء الطبيعة".



وتابع "هي دي حكايات نصيبي وقسمتك اللي بكتب فيها حتى اللحظة دى في موسمها الثالث، يمكن البوست ده مبكر شوية بس أنا بكتبه لتشجيع نفسي على مواصلة الكتابة بنفس القدر من الجودة (قدر الامكان)، رغم الضغط النفسي الرهيب الذي أعيشه ولا يعرفه إلا المحيطين بي، أتمنى أن يتواصل اعجاب حضراتكم بما نقدمه في حكايات نصيبي وقسمتك، أنا تعبااااااان قوي يا جدعان".





أعلن الفنان والسينارست عمرو محمود ياسين عن بدء عرض حكاية "ماتيجي يا مليجي" ابتداء من اليوم الأحد ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".