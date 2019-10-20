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تعرف على آخر موعد لتلقي تظلمات المرحلة الرابعة لتنقية بطاقات التموين (فيديو)

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:54 ص
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تعرف على آخر موعد لتلقي تظلمات المرحلة الرابعة لتنقية بطاقات التموين (فيديو)
بطاقة تموين
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الإعلامي حسام الدين حسين، أن الإخوان روجوا لشائعة جديدة تفيد أن الدولة ستقوم بحذف نحو مليون و100 ألف مصري في المرحلة الخامسة من مراحل تنقية البطاقات التموينية، حيث تم تداول تلك الشائعة عبر الصفحات الإخوانية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "حسين"، خلال برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن المرحلة الخامسة لم تبدأ من الأساس، فضلا على أن وزارة التموين مازالت مستمرة في تلقي تظلمات المرحلة الرابعة حتى آخر شهر أكتوبر، منوهًا بأن الرئيس السيسي أكد على أنه يتابع بنفسه الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل.

وأضاف أن وزارة التموين أعلنت منذ فترة أنها أعادت إلى بطاقات التموين نحو 1،8 مليون فرد، بعد قبول تظلمهم، وهذا ينفي شائعات الإخوان، وما يرجونه على منابر الإعلامية.
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