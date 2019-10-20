بعد قليل.. بدء محاكمة قتلة شهيد الشهامة بالمنوفية (صور)

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يستعد فريق الدفاع في قضية الشهيد محمود محمد البنا، لبدء جلسة محاكمة المدعو محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين المتهمين بقتله نهارًا في مدينة تلا الأسبوع الماضي، وذلك في حضور أيضًا محامي راجح وعدد من أفراد أسرته.



وتأتي المحاكمة وسط تشديدات أمنية مشددة تمثلت في التواجد الأمني المكثف بنطاق محكمة شبين الكوم، وإغلاق شوارع رئيسية مؤدية للمحكمة فضلاً عن غلق عدد من المحلات، وذلك في أطار السيطرة على الأمر خاصة مع بدء توافد عدد من المواطنين من مدينة تلا ومتوقع حضور عدد آخر من المحافظات.



جدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء، الموافق 9 أكتوبر عام 2019، حيث تعرض محمد محمود البنا طالب في الثانوية العامة بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، للطعن من محمد أشرف راجح واثنين من زملائه، حتى سقط جثة هامدة.



وذلك عقب أن اعترضوا طريقه فور خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، فاستغلوا ذلك وقاموا بالتعدي عليه بألة حادة "مطواة"، وطعنوه في أماكن متفرقة بالجسد، حتى وصل إلى مستشفى تلا ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه من هذه الطعنات التي أودت بحياته.



وكان ذلك على خلفية اعتراض المجني عليه للجاني في معاكسة فتاة والتحرش بها وضربها بالشارع، فقرر الجاني الانتقام منه والترصد له وقتله، وأدى ذلك الأمر إلى اشتعال فتيل الغضب بين أهالي تلا وتحول إلى المنوفية ومصر كلها، حتى أصبحت قضية رأي عام.