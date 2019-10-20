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ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. كلوب لا يفوز في مسرح الأحلام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
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ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. كلوب لا يفوز في مسرح الأحلام
كلوب
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الفجر الرياضي
 
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تبدأ قمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم في ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وحرص أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على إشعال قمة ليفربول حينما قال في المؤتمر الصحفي: "انظروا أنا متأكد أننا سنعود ونفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكنني متأكد أننا لن نحتاج إلى 30 عاما لذلك".

 

ويقصد سولسكاير فريق الذي لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990 وحال تتويجه هذا الموسم سيكون اللقب الـ19 في مسيرته والأول في الـ30 عامًا الأخيرة.

 

وأضاف سولسكاير: "لا يمكن أن تلعب من أجل التعادل حين تكون في مانشستر يونايتد فنحن نريد أن نذهب ونحصل على النقاط الثلاث حتى لو كان المنافس مانشستر سيتي أو ليفربول أو برايتون".

 

ليفربول ضد مانشستر يونايتد وتاريخ صعب

 

في آخر 10 لقاءت بين ليفربول ومانشستر يونايتد  تفوق الأخير 5 مرات مقابل هزيمة واحدة و4 تعادلات، كما أن المدرب الألماني يورجن كلوب لم يستطع الفوز في أولد ترافورد رفقة ليفربول في مسرح الأحلام

 

تشهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد قمة نارية في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق وففي حال الفوز بمباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد فإنهم سيعادولن أطول سلسلة فوز متتال في تاريخ الدوري الإنجليزي.

 

وفاز ليفربول في 17 مباراة متتالية من شهر مارس الماضي وإذا انتصر في مباراة اليوم سيعادل رقم مانشستر سيتي كصاحب أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البريميير ليج.

 

 

 

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