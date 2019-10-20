أسعار ومواصفات.. أبرز 5 سيارات "هجينة" متوفرة بالأسواق المصرية هذا العام





بي إم دبليو i8

هي سيارة رياضية تم عرضها في منتصف أبريل 2019، تتوافر في الأسواق المصرية بفئتين مختلفين هم "كوبية" و"رودستر" وكلاهما مزود بـ محركين :





الأول| بنزين سعه 1.5 لتر مزود بشاحن هواء تيربو بقوة 231 حصان، وعزو أقصى 320 نيوتن متر

الثاني| كهربائي بقوة 143 حصان، وعزم أقصى 250 نيوتن متر، يولدان معًا قوة خارقة تصل إلى 374 حصان، وعزم أقصى 570 نيوتن متر.





وتستطيع السيارة أن تقطع مسافة 35 كلم بسرعة أقصاها 120 كيلومتر في الساعة، وتعتمد كليا على الطاقة الكهربائية





وصممت مقصورة السيارة بتصميم رياضي يتماشى مع التصميم الثوري الخارجي، والذي تميز بمقاعد رياضية قابلة للتسخين والتعديل في أكثر من اتجاه كهربائيا.





كما زودت السيارة بنظام معلوماتي ذكي يمكن التحكم به من خلال شاشة تعمل باللمس قياس 8.8 بوصة تدعم Apple CarPlay ، ولكنها غير مجهزة بتدعيم نظام Android Auto .





بها وسائل أمان كالتحذير من التصادم الأمامي، ونظام الفرامل الطارئة التي تعمل آليا، حساسات ركن خلفية، بالإضافة إلي كاميرا أمامية وخلفية .





سعر سيارة بي إم دبليو i8





يبلغ السعر الرسمي للسيارة بي إم دبليو i8 كوبيه الجديدة مليونين و750.000 جنيه، فيم يبلغ سعر النسخة الرودستر المزودة بسقف قابل للطي مليونين و990.000 جنيه.