مقتل جنديين ومدني في كشمير بنيران باكستانية



وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية قامت بإطلاق النار في منطقة كشمير المتنازع عليها مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفلان.



قال بيان للوزارة اليوم الأربعاء إنه استدعى دبلوماسيًا هنديًا لتقديم احتجاجه على "انتهاكات وقف إطلاق النار" التي وقعت في اليوم السابق والتي أسفرت أيضًا عن إصابة ثمانية أشخاص على الجانب الباكستاني من حدود كشمير المتنازع عليها.



يقول المسؤولون الباكستانيون إن قواتهم ردت بإطلاق النار، لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الجانب الهندي.



ولم يرد تعليق فوري من الهند.



قال الجيش الباكستاني، إن القوات الهندية أطلقت النار عبر خط السيطرة في كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل أحد جنوده وإصابة امرأتين في قرية.



في بيان اليوم الخميس، يقول الجيش إن القوات الباكستانية المنتشرة على طول الحدود المدججة بالسلاح ردت بإطلاق النار، مما تسبب في وقوع خسائر في الجزء الذي تديره الهند من منطقة الهيمالايا.



لا يوجد تعليق فوري من الهند.



يتبادل الجيران اطلاق النار بانتظام في كشمير، التي تنقسم بينهم وتطالب بها كليهما.



ازدادت التوترات بين باكستان والهند منذ 5 أغسطس، عندما خفضت الهند من الحكم الذاتي لجانبها من كشمير وفرضت ضوابط أكثر صرامة في المنطقة.



فرضت الهند حملة أمنية مشددة، وقطعت معظم الاتصالات واحتجزت الآلاف من الناس، بعد تجريد المنطقة من وضعها الخاص.



وفي وقت سابق، اوضح مسؤول بالشرطة الباكستانية، إن نيران القناصة من جانب الهند قتلت امرأة خارج منزلها في قرية عباسبور الحدودية في كشمير التي تسيطر عليها باكستان.



وأضاف قائد الشرطة ذو القرنين شودري إن المرأة قُتلت يوم الأحد وأن الحريق نشأ من القطاع الهندي عبر الحدود في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.



على الرغم من أن باكستان والهند تتبادلان إطلاق النار في كشمير في كثير من الأحيان، وقع الحادث الأخير عندما كان السناتوران الأمريكيان كريس فان هولين وماجي حسن، إلى جانب السفير بول جونز، المسؤول عن الشؤون الخارجية في السفارة الأمريكية في إسلام أباد، يزورون مظفر آباد، عاصمة كشمير التي تسيطر عليها باكستان.



تصاعدت التوترات في كشمير، التي تنقسم بين باكستان والهند ولكن يطالب كلا الطرفين بها، منذ 5 أغسطس، عندما خفضت الهند من الحكم الذاتي لكشمير التي تديرها الهند.



بدأ الصراع على كشمير في أواخر الأربعينيات، عندما حصلت الهند وباكستان على استقلالهما من الإمبراطورية البريطانية وبدأتا القتال على مطالبهما المتنافسة.



في أغسطس، جردت نيودلهي المنطقة من سلطاتها المتمتعة بحكم شبه ذاتي ونفذت حملة صارمة، واحتجزت الآلاف من الناس. وقد أغلقت أيضا خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.



اندلع تمرد مسلح كامل في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية منذ عام 1989 سعيًا وراء كشمير موحدة - إما تحت الحكم الباكستاني أو مستقلة عن كلا البلدين.



قُتل حوالي 70 الف شخص في الانتفاضة وفي حملة عسكرية هندية. تتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح المتمردين، وهي تهمة تنفيها إسلام أباد.





قال الجيش الهندي إن الجنود الباكستانيين قد استهدفوا موقعًا حدوديًا ومناطق مدنية على طول الحدود العسكرية في كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مقتل جنديين من الجيش ومدني.وأضاف المتحدث باسم الجيش الهندي العقيد راجيش كاليا إن الجنود الهنود "انتقموا بقوة" في وقت مبكر من يوم الأحد في قطاع تانغدهار على طول خط المراقبة الذي يقسم منطقة الهيمالايا بين الخصمين المسلحين نوويًا.ويقول كاليا إنه اصيب ثلاثة مدنيين في إطلاق النار الباكستاني. ووصفها بانتهاك "غير مستفز" لاتفاق وقف إطلاق النار في عام 2003 بين الهند وباكستان.لم تعلق باكستان على الفور.الهند وباكستان لهما تاريخ طويل من العلاقات المريرة حول كشمير. ويأتي القتال المتجدد وسط الإغلاق المستمر في كشمير بعد أن جردت الهند المنطقة من حكمها شبه الذاتي في أوائل أغسطس.