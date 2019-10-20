اليوم تعتمد مواعيد الدوام الشتوي لتعليم القريات

Advertisements

كشف مديرية التعليم بالقريات عن اعتماد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس بالمحافظة، والتي من المقرر العمل بها بدءَ من غدًا الأحد الموافق (21 2 1441هـ)،وجاء التوقيت على النحو التالي:



وفي نفس السياق أعلنت مدارس البنين: بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.



مدارس البنات:بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة (7:45) صباحًا.



في حين سيتم تعديل الدوام الصباحي بمدارس المحافظة يوم الأحد الموافق (20 3 1441هـ)، على النحو التالي:



مدارس البنين:



بداية اصطفاف الصباح الساعة الثامنة صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والربع (8:15) صباحًا.



مدارس البنات:



بداية اصطفاف الصباح الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة (7:45) صباحًا، بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحًا.



ويتسهدف تغير الدول الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من التقلبات الجوية التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة ولتهيئة البيئة التعليمية المناسبة.



وفي سياق اخر:"

بحث مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي في مقر الإدارة اليوم، مع اللجنة الإشرافية على فصول الموهوبين، الموضوعات ذات العلاقة بتطوير العمل الخاص بفصول الموهوبين، بحضور المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة مهام اللجنة وأساليب وآليات تطوير العمل وأهمية التوسع في فصول الموهوبين، إلى جانب مناقشة الخطة الزمنية وأبرز التحديات التي تواجه اللجنة كذلك التطرق للعديد من الموضوعات التي تهم الموهوبين والموهوبات بتعليم القريات.



وأكد الدكتور الثبيتي في نهاية الاجتماع أهمية الرعاية النوعية المقدمة للطلاب الموهوبين وتنفيذ البرامج الإثرائية التي تنمي قدراتهم ومواهبهم لتحفيزهم على الإبداع والابتكار والإسهام في بناء المجتمع.

