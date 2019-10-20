عاجل.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة في السعودية (التفاصيل الكاملة)
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
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انخفض سعر البنزين في المملكة العربية السعودية، ما بين 2% إلى 6%، وذلك ابتداءً من اليوم- بحسب ما أعلنت شركة أرامكو السعودية.
سعر بنزين 91 في السعودية بعد انخفاض أسعاره
وسعر بنزين 91 الجديد 1.50 ريال سعودي لكل لتر، حيث إنه تراجع بنسبة 2% وكان سعره في الربع الثالث من العام الجاري (يوليو - أغسطس - سبتمبر) 1.53 ريال لكل لتر.
تعرف سعر بنزين 95 الجديد في السعودية
سعر بنزين 95 الجديد 2.05 ريال لكل لتر، حيث إنه تراجع بنسبة حوالي 6%، وكان سعره في الربع الثالث من العام الجاري (يوليو - أغسطس - سبتمبر) 2.18 ريال لكل لتر.
أسعار منتجات الطاقة قابلة للتغيير من حيث الانخفاض والارتفاع
وتأتي هذه الأسعار وفقا لإجراءات تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار قابلة للتغيير من حيث الارتفاع والانخفاض، وذلك تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية- بحسب بيان أرامكو السعودية، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
إطلاق الطرح الأولي لـ أرامكو السعودية في ديسمبر المقبل أو يناير 2020
وتعتزم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، إطلاق الطرح العام الأولي في ديسمبر أو يناير المقبل بدلًا من شهر نوفمبر 2019- بحسب ما أكدت مصادر، ومن المحتمل أن تجمع أرامكو في طرحها المرتقب نحو 20 مليار دولار.
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